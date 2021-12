Sot mbi vendin tonë parashikohet të mbajë mot kryesisht i vranët dhe kohë pas kohe me reshje shiu, ndërkohë të shtunën mot i vranët dhe me intervale me diell, por relativisht i ftohtë.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -1 deri + 4 gradë kurse maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 4-11 gradë Celsius. Do të fryjë erë kryesisht nga juglindja me shpejtësi 1-5 m/s, njofton IHMK