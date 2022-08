Sipas njoftimit, dita fillon me rreze dielli, por pastaj rrezet e diellit do të zëvendësohen me vranësira, reshje shiu dhe shkarkime elektrike, përcjell Klankosova.tv.

“Temperaturat minimale gjatë këtyre pesë ditëve të parashikimit do të lëvizin ndërmjet 12-16 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 23-29 gradë Celsius. Indeksi UV mbetet në vlerat e mesatareve. Do të fryjë erë nga drejtimi i perëndimit dhe veriperëndimit e lehtë dhe lokalisht e fortë”, thuhet tutje në njoftimin e IHMK-së.