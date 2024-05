Moti sot: Diell, shi dhe shkarkime rrufesh

Të enjten, parashikohet të mbajë mot me vranësira të shpeshta dhe intervale me diell, ku pritet të ketë reshje shiu, lokalisht në formë të rrebesheve.

Sipas Meteo Kosova, ato do të jenë të shoqëruara me shkarkesa rrufesh, por ka mundësi të ketë edhe breshër, transmeton Klankosova.tv

“Po ashtu, do të ketë edhe koncentrime të pluhurit Saharian, me ç’rast të reshurat do të jenë të përziera me baltë. Era do fryjë nga drejtimi i jugperëndimit, e cila në momente të caktuara pritet të jetë mjaft e fuqishme, me shpejtësi prej 15 deri në 55 km/h!”, thuhet në njoftim.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 10 deri në 13 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale prej 17 deri në 21 gradë Celsius.