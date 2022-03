Ndahet nga jeta në moshën 68-vjeçare aktori i “Game Of Thrones”, John Stahl

Aktori i “Game Of Thrones”, John Stahl, ka vdekur në moshën 68-vjeçare, ka konfirmuar agjentja i tij.

Aktori skocez luajti rolin e Rickard Karstark në dy seri të shfaqjes së famshme të HBO, shkruan BBC.

Ai ishte gjithashtu i njohur për interpretimin e Inverdarroch në telenovelën e gjatë “Take The High Road”.

Një deklaratë nga agjentja e tij, Amanda Fitzalan Howard e përshkroi atë si “një aktor me aftësi të jashtëzakonshme dhe një personazh të fortë të teatrit skocez”.

Stahl, i cili ishte nga Sauchie në Clackmannanshire të Skocisë, gjithashtu u shfaq në prodhime të shumta teatrale gjatë karrierës së tij, duke përfshirë shfaqjet në “The Royal Shakespeare Company” dhe “The National Theatre”.

Teatri Kombëtar i Skocisë bëri homazhe për vdekjen e aktorit, duke thënë se ata ishin “thellësisht të pikëlluar” kur dëgjuan lajmin.

“Ne ishim me fat që punuam me John në Mary Stuart dhe The James Plays. Vdekja e tij është një humbje e madhe për industrinë dhe do t’i mungojë shumë. Mendimet tona janë me të dashurit e tij”, thuhet në një postim të teatrit në Tëitter.

Stahl vdiq në Ishullin Leëis më 2 mars dhe la pas gruan e tij, Jane Paton. /Telegrafi/