Në korrik nuk ka afat të pranimit të studenteve në universitet publike

Postimi i plotë i Bajramit:

Për herë të parë pas 21 viteve, në korrik nuk ka afat të pranimit të sudenteve në universitet publike në vendin tonë

Ku mbeti publikja, barazia dhe lufta kundër varfërisë?

Ane?tare?t e Ke?shillit Shtete?ror te? Cile?sise? me procedure? urgjente i pat miratuar shumica parlamentare me? 17 qershor, pike?risht nje? muaj me? pare?.

Kryetari i Komisionit pe?r Arsim, Ardian Gola, ne? arsyetimin e tij, pe?r ke?te? veprim te? shpejt te? Kuvendit, pat deklaruar se mungesa e kuorumit ne? KSHC e paralizon sistemin e arsimit te? larte?.

Sot e pyes Ministren e Arsimit dhe kryetarin e Komisionit pe?r Arsim, pse edhe pas 1 muaji, KSHC nuk ka marre? asnje? vendim. Ajo qe? kam lexuar ne? media e?shte? fakti se jane? bllokuar 94 programe akademike ne? Universitetin e Prishtine? dhe gati po aq programe ne? universitetet tjera publike.

Kjo zvarritje e qe?llimshme e vendimmarrjes ne? KSHC i ka paralizuar universitetet publike, te? cilat nuk po mund te? regjistrojne? studente?, nde?rsa kolegjet private po prezantojne? ne? rrjetet e tyre sociale regjistrimet e studente?ve.

KSHC qe?llimisht e ka bllokuar vendimmarrjen ne? ke?te? institucion vital te? shtetit, pe?r t’i favorizuar kolegjet private ne? kurriz te? universiteteve publike.

Kjo, jo vete?m qe? e?shte? e paligjshme, por edhe veprim i de?mshe?m sepse prish balancat ne? sistemin e arsimit te? larte? ne? Kosove? dhe bie ndesh me ESG standardet (European Standards and Guidelines).

Ajo qe? kemi lexuar ne? media, e?shte? edhe me? skandaloze, pe?rpjekjet e ane?tare?ve te? KSHC-se? pe?r te? nde?rhyre? ne? raportet e eksperte?ve nde?rkombe?tare?. Kjo pe?rbe?n shkelje te? re?nde? te? udhe?zimit administrativ dhe nuk duhet te? tolerohet nga ky Kuvend.

Ne?se KSHC-ja nde?rhyne? ne? raportet e eksperte?ve nde?rkombe?tare?, kjo do te? jete? edhe nje? goditje pe?r mos ane?tare?simin ne? ENQA dhe EQAR dhe pe?rgjegje?sia do te? bie mbi ata qe? i kane? zgjedhe?.

Si ish-ministre e Arsimit, ne? pranvere?n e vitit 2020, une? kam ne?nshkruar vendimin qe? i lejon Agjencise? se? Akreditimit vlere?simin ne? distance?. Jam e lumtur qe? bazuar ne? ke?te? vendim ka vazhduar procesi i akreditimit dhe nuk e?shte? paralizuar sistemi i arsimit te? larte?. Jam e lumtur qe? bazuar ne? ke?te? vendim, Agjencia e Akreditimit e?shte? vlere?suar ne? raportin e muajit shkurt te? ke?tij viti nga Komisioni Evropian, si institucioni qe? ka performuar me shume? sukses ne? kohe? pandemie.

Por c?ka ndodhi me ke?te? qeveri. Zgjodhi nje? pe?rbe?rje te? Bordit te? KSHC-se? te? cile?t po synojne? qe? te? gjitha ke?to te? arritura t’i eliminoj, t’i paralizojne? universitetet publike.

Përgjegjëse për këtë situatë janë MASHTI-i, Qeveria dhe Komisionit pe?r Arsim dhe shumica parlamentare në Kuvendin e Republikës së Kosovës.