Nisma e quan Haskukën diktator

NISMA Socialdemokrate në Prizren akuzon kryetarin e Komunës, Mytaher Haskukën se po bënë testin e parë diktatorial siç e quan të regjimit që është instaluar në vend.

Ky reagim i këtij subjekti politik ka ardhur pas njoftimit që Komuna ua ka bërë partive politike që t’i lirojnë zyrat.

Komunikata e plotë e Nismës

NISMA Socialdemokrate – Dega në Prizren reagon kundër njoftimit se partitë? politike ne? Prizren duhet t’i lirojnë? zyrat me asistim edhe te? policise? e?shte? nje? tregues i mentalitetit bolshevik i nje? regjimi qe? tashme? po instalohet ne? Kosove?, e i cili nga kryetari i Prizrenit po bëhet testi i pare?!

Ikja e Myte?s nga takimet pe?r te? diskutuar me perfaqe?suesit e partive politike lidhur me shfryte?zimin e hapsirave pe?r aktivitete partiake dhe politike të cilat pe?rdoren nga paslufta, dhe perdorimi i pushtetit pe?r te? treguar “muskuj” ndaj partive politike ne? prag te? zgjedhjeve lokale, pe?rvec?se tregon primitivizmin politik, tregon edhe mentalitetin diktatorial te? nje? subjekti politik i cili erdhi ne? pushtet me mashtrime, e i cili tashme? qeveris Kosove?n!

Ju mund edhe ta përdorni policinë? ndaj rivalëve politik sic? e përdorin shume? parti – shtete ne? vende aziatike, por veprimin demokratik te? tyre nuk mund ta ndalni sepse mentalitetit tuaj Marksist i e?shte? dhe?ne? fund ne? vitin 1999 te? shekullit te? kaluar.

Zyra për Informim,

NISMA Socialdemokrate – Dega në Prizren.