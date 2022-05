Policia nis patrullimin me biçikleta në Prizren

Policia e Kosovës ka nisur patrullimin me biçikleta në qytetin e Prizrenit.

Policia ka njoftuar se ky aktivitet ka për qëllim identifikimin e kundërvajtjeve të ndryshëm në komunikacion, me theks të veçantë kundërvajtjet si: lirimin e trotuareve, kyçët e pasigurta në rrugë, tejkalimin e shpejtësisë, përdorimi i telefonit, mos përdorimi i rripit të sigurisë dhe kundërvajtje tjera, që me këto veprime shoferët mund të shkaktojnë aksidente në komunikacion.

“Në periudhën kohore 04-10.05.2022, ka identifikuar kundërvajtës në trafik të cilët nuk kanë respektuar rregullat në komunikacionin rrugor dhe ndaj tyre janë marrë masat komfor ligjeve në fuqi. Janë shqiptuar gjithsejtë 1 275 gjoba. Do të vazhdojmë me ndërmarrjen e masave dhe veprimeve policore ndaj kundërvajtësve të cilët rrezikojnë sigurinë në trafikun rrugor, me qëllim të parandalimit të aksidenteve si dhe ngritjen e sigurisë për të gjithë pjesëmarrësit në trafik. E ndaj atyre qe nuk respektojnë rregullat do të ndërmerren masa komfor ligjit të trafikut”, ka njoftuar Policia e Kosovës.

Me këtë rast, policia ka apeluar të qytetarët që të kenë kujdesin maksimal gjatë qarkullimit në rrugë, duke kërkuar që të respektojnë ligjin, rregullat në komunikacionin rrugorë me qëllim të krijimit të një ambienti të sigurt për të gjithë./ PrizrenPress.com