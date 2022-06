Prizreni merr pjesë në takimin e Rrjetit Ballkanit të Qyteteve “B40” në Stamboll

Përfaqësues të Komunës së Prizrenit ishin pjesë e takimit të dytë të Rrjetit Ballkanik të Qyteteve B40 në Stamboll, ku morën pjesë zyrtarë të qyteteve nga Kosova (Prizreni dhe Prishtina), Shqipëria, Greqia, Maqedonia e Veriut, Serbia, Bosnjë e Hercegovina, Rumania, Bullgaria, Mali i Zi dhe Kroacia.

Ky takim, në të cilin morën pjesë dy grupe zyrtarësh (Sektori i Kulturës dhe ai i Teknologjisë Informative), ishte i një rëndësie të veçantë dhe mundësi për promovimin e dialogut mes qyteteve, miqësisë mes njerëzve dhe të ardhmes së rajonit. Çdo përpjekje që do të bëhet në kuadër të Rrjetit Ballkanik të Qyteteve B40 do të jetë një investim i rëndësishëm për Prizrenin dhe një shërbim për qytetarët tanë.

Si Kryeqytet Historik i Kosovës, Prizreni vendosi marrëdhënie me qytetet e B40 dhe zyrtarët tanë i njoftuan pjesëmarrësit se Komuna jonë synon të zhvillohet në sektorë të ndryshëm, veçanërisht në turizëm dhe në tregti si dhe vazhdon të punojë në këtë drejtim.

Çështje e rëndësishme e këtij takimi ishte krijimi i një strukture ku çdo qytet të jetë i barabartë dhe i përfaqësuar njejtë, pavarësisht numrit të popullsisë apo pozitës gjeografike. Me këtë rast, do të bëhet shkëmbimi i artistëve të Prizrenit me artistët e qyteteve pjesëmarrëse të B40, gjë që do të ndihmojë në ndërkombëtarizimin e artistëve prizrenas, të të gjitha fushave të artit, në të ardhmen.

Përfaqësuesit e Komunës së Prizrenit takuan Kryetarin e Stambollit, Ekrem Imamoglu, në “Festivalin e Demokracisë”, si dhe zhvilluan takime me pjesëtarët e Menaxhmentit të Komunës Metropolitane të Stambollit, por, edhe me biznesmenë që janë të gatshëm të investojnë në Prizren, ku do të krijoheshin vende pune për prizrenasit.