Rahovec/ I mituri dyshohet se ka dhunuar një vajzë të mitur

Policia e Kosovës ka arrestuar në Rahovec një të mitur nën dyshimin se ka dhunuar një vajzë të mitur.

Sipas njoftimit të policisë të premten, viktima do të dërgohet në ekzaminim mjekësor.

“Është arrestuar i dyshuari i mitur mashkull kosovar nën dyshimin se kishte dhunuar viktimën e mitur femër kosovare. Lidhur me rastin është konsultuar prokurori i shtetit me vendim të së cilit i dyshuari është dërguar në mbajtje ndërsa e mitura do të dërgohet në ekzaminim mjekësor”, thuhet në njoftim./ PrizrenPress.com