‘Raportet e Kosovës me SHBA-në’- Kadri Kryeziu :Vërejtje me gojë, ende s’i kemi marrë vërejtjet me shkrim

Ish-anëtari i Gjykatës Kushtetuese, Kadri Kryeziu ka folur për raportet e Kosovës me SHBA-në, ai në deklaratën të cilën e ka dhënë Hovenier ku thotë se është prekur cilësia e partneritetit mes Kosovës dhe ShBA-së e cilëson si vërejtje.

Gjithashtu Kryeziu në emisionin “Politiko” me Kushtrim Sadikun është shprehur se për deklaratë të cilën ka bërë Hovenieri Kosova ka marr vetëm një vërejtje me goje dhe jo me shkrim, raporton Gazeta10.

“Po këto janë vërejtje me gojë po flas kështu si një profesor dhe ende se kemi marrur vërejtjen me shkrim, deri sa janë me gojë nuk besoj që ka problem”, është shprehur Kryeziu.