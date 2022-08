Raportet me Messin dhe Ronaldon, karriera nëpër ligat më të forta në Evropë dhe qetësia që gjeti në Amerikë – Higuain i flet të gjitha

Gonzalo Higuain kujtoi kohën kur Cristiano Ronaldo mbërriti për herë të parë në Real Madrid dhe sesi ia kaloi me të. Jeta e një futbollisti ka gjithmonë ulje-ngritje. Këto mund të vijnë në çdo kohë të karrierës së tij dhe kohëzgjatja e tyre është e rastësishme.

Kështu ndodhi me sulmuesi argjentinas, që jetoi momente të shkëlqyera që në fillimet e tij në River Plate, duke kaluar nga Real Madrid dhe duke bërë të njëjtën gjë në klube të tjera si Napoli dhe Inter.

Megjithatë, ai u kritikua për veprimet e tij. Jo vetëm me klubet, por edhe me kombëtaren e Argjentinës.

Prandaj, në një intervistë për El Mundo, ai deklaroi se mbërritja në futbollin amerikan i dha qetësi, pasi nuk vlerësohet aq shumë sa ligat e tjera në botë.

“Po, të dyja gjërat. Pas kaq shumë vitesh në Evropë, gjeta paqen sportive dhe emocionale. Ishte vendimi i duhur, ishte ajo që kërkoja”, deklaroi ai.

Pas asaj që ndodhi në Kupën e Amerikës dhe Kupën e Botës Brazil të vitit 2014, Higuain nuk ishte i njëjti person, pasi nuk gjeti kurrë paqen përballë kritikave të vazhdueshme.

“Çdo qenie njerëzore shqetësohet nga kritikat… Është diçka që ul vetëvlerësimin tuaj, gjeneron depresion, anoreksi ose që qëndrimi juaj ndaj botës është i keq për shkak të numrit të gjërave që ata thonë pas një telefoni. Çdokush mund të kritikojë lehtësisht, të shaj pa të njohur ty, pa e ditur jetën tënde dhe më pas e quaj zili zhgënjim”, shtoi ai.

“Kam kaluar momente shumë të këqija, por si jeta, të gjithë në profesionet e tyre kanë momente të tilla dhe e rëndësishme është të mësosh, të ndryshosh dhe të vuash sa më pak. Jeta ka të bëjë me të thjeshtat dhe më e rëndësishmja është të jesh i lumtur , edhe pse nuk e di nëse ekziston lumturia. Ka të bëjë me përpjekjen për të qenë sa më i mirë dhe kjo gjë e parëndësishme nuk të bën keq, por kjo vjen me pjekurinë dhe përvojën”.

Një nga momentet më të paharrueshme për sulmuesin argjentinas është qëndrimi në krah të Leo Messit dhe Cristiano Ronaldos, për të cilët shfaqi admirim.

“Kam luajtur me dy lojtarët më të mirë të viteve të fundit. Nuk e di, nga më të mirët në histori, dhe me dy nga portierët më të mirë në histori Buffon dhe Casillas, isha shtatë vjet në ekipin më të mirë në histori, shënova më shumë se 100 gola, 15 tituj dhe lojtari i dytë argjentinas me më shumë ndeshje në Madrid. Vitin e parë që Cristiano mbërriti në Madrid shënova 27 gola dhe ai shënoi 26. Ai shënoi 50 gola në vit”. ka thënë më tej sulmuesi për gazetën. /Telegrafi/