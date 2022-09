Rihanna do të performojë në ‘Super Bowl 2023’

Rihanna do të jetë në qendër të skenës në shfaqjen e pjesës së dytë të Super Bowl në muajin shkurt, përcjellë KultPlus.

Këngëtarja, e cila nuk pranoi të performonte në shfaqjen e vitit 2019 të Super Bowl për shkak të solidaritetit me Colin Kaepernick, do të kryesojë Super Bowl 2023, njoftoi NFL të dielën së bashku me Roc Nation të Jay-Z dhe Apple Music.

Rihanna postoi një imazh në Instagram të një krahu të shtrirë duke mbajtur një futboll NFL.

“Rihanna është një talent brezash, një grua me fillime modeste që ka tejkaluar pritshmëritë në çdo hap”, tha në një deklaratë Shawn “Jay-Z” Carter, Roc Nation i të cilit është një producent ekzekutiv i shfaqjes. “Një person i lindur në ishullin e vogël të Barbados, i cili u bë një nga artistët më të shquar ndonjëherë.”

Super Bowl do të zhvillohet në State Farm Stadium në Glendale, Arizona, më 12 shkurt. Pas viteve të sponsorizimit të Pepsi-t, shfaqja e ardhshme e pjesës së parë do të sponsorizohet nga Apple Music.

Me shitjet prej më shumë se 250 milionë disqesh në mbarë botën, Rihanna renditet si një nga artistet femra më të shitura ndonjëherë. Albumi i saj i fundit ishte “Anti” i vitit 2016.