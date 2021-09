Ronaldo do qëndrojë 5 ditë në karantinë, në dyshim debutimi me Manchester United

Rikthimi i Cristiano Ronaldos te Manchester United pas 12 vitesh ka rikthyer edhe entuziazmin te tifozët e “Djajve të Kuq”, të cilët po presin me padurim debutimin e dytë të CR7 me fanellën e 20-herë kampionëve të Anglisë.

Pas dygolëshit që realizoi ndaj Irlandës ku u bë shënuesi më i mirë i historisë së futbollit në nivel kombëtaresh, CR7 la grumbullimin e luzitanëve për t’u rikthyer më herët në Angli, pasi plotësoi numrin e kartonëve dhe u skualifikua për sfidën ndaj Azerbajxhanit të Giani De Biasit.

Megjithatë edhe pse Ronaldo ka mbërritur në Britaninë e Madhe për shkak të rregullave kundër COVID-19 ai duhet të qëndrojë i izoluar në vilën e tij në Manchester për 5 ditë dhe për këtë arsye me shumë gjasa nuk do të debutojë në sfidën e së shtunës ndaj Newcastle United në orën 16:00, kjo për vetë faktin pasi Ronaldo do të ketë vetëm 1 ditë stërvitje me “Djajtë e Kuq” para kësaj sfide pasi deri të enjten do të qëndrojë i karantinuar në shtëpinë e tij.

Sipas të gjitha mundësive Ole Gunnar Solskjaer do ta grumbullojë për duelin ndaj “qymyrxhinjve”, me Ronaldon që do ta nisë ndeshjen nga stoli.

I sigurt është debutimi i 36-vjeçarit në sfidën e së martës në Champions League ndaj zviceranëve të Young Boys.

Ajo që “ngroh” sadopak tifozët e “Djajve të Kuq” është njoftimi se Cristiano Ronaldo pritet të bëjë një shëtitje vetëm në qendrën e fushës para fillimit të ndeshjes.