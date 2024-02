Slayer ribashkohen pas pesë vjetësh

Bendi Slayer është ribashkuar në një performancë të gjallë pas pas pesë vjetësh.

Ikonat e nënzhanrit thrash-metal kishin njoftuar për pensionimin e tyre më 2019 e që kishte shënuar fundin e karrierës së tyre gati pesëdekadëshe.

Ata madje ishin larguar nga muzika me një turne botëror lamturmirës.

Slayer tani do të jenë aktet kryesore në dy festivale të këitj viti, në Louder Than Life, festival në Louisville të Kentuckyt dhe në Riot Fest të Chicagos.

Formacioni i bendit do të jetë i njëjti me atë që kishte qenë kur bendi ishte shpërbërë: King and Rom Araya, Gary Holt dhe Paul Bostaph.