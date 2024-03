Sot moti me vranësira dhe intervale me diell

Për sot parashikohet të mbajë mot me vranësira dhe intervale me diell, ndërsa gjatë orëve të para të 24-orëshit pritet të ketë reshje shiu, të cilat lokalisht do të jenë në formë të rrebesheve.

Në orët e mëngjesit reshjet do të humbasin intensitet, duke mbetur të izoluara vetëm në zona të caktuara.

Si pasojë e prezencës së lartë të pluhurit Saharian, reshjet do të përzihen me baltë.

Po ashtu, gjatë kohës kur nuk ka të reshura, mund të vërejm një dukshëri të kufizuar si dhe një zbehje të lehtë të qiellit, duke marrë një pamje të turbullt, sidomos gjatë intervaleve me kthjellime.

Era do fryjë nga drejtimi i juglindjes, e cila kohë pas kohe lokalisht pritet të jetë mjaft e fuqishme në Rrafshin e Kosovës, me shpejtësi prej 15-59 km/h!

Temperaturat minimale do të shënojnë ngritje, me minimale që do të lëvizin prej 5 deri në 7°C, ndërsa ato maksimale prej 15 deri në 19°C. /MeteoKosova