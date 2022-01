Suharekë, një muaj paraburgim personit që sulmoi familjaren dhe zyrtarin policor

Një muaj paraburgim i është caktuar të pandehurit B.K., nga Suhareka, që më 10 janar ka kryer veprat “dhunë në familje” dhe “sulm ndaj personit zyrtar”.

Sipas njoftimit të Gjykatës Themelore të Prizrenit, i pandehuri kishte sulmuar bashkëshorten e vëllait të tij, duke e goditur me grushte, ndërsa më pas e ka larguar nga shtëpia.

E me të mbërritur Policia në vend të ngjarjes, i pandehuri ka sulmuar zyrtarin policor M.G. me thikë.

“Me datë të njëjtë të përshkruar si më lartë i pandehuri B.K., me dashje e sulmon personin zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, të dëmtuarin zyrtarin policor M.G., i cili kishte shkuar në kryerjen e detyrave zyrtare, kur zyrtarët policor kanë shkuar në vend ngjarje për tu marrë me rastin, takohen me të pandehurin, i pandehuri B.K., nuk ka qenë bashkëpunues me zyrtarët policor, në një moment i pandehuri nga xhepi i ka nxjerrë një mjetë të rrezikshëm – thikë dhe me të njëjtën e sulmon fizikisht të dëmtuarin zyrtarin policor M.G., të cilit i shkakton edhe lëndime trupore në pjesën e kokës”, thuhet në komunikatë.