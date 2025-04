Ylli merr fitoren e pestë radhazi

Golden Eagle Ylli po vazhdon në formë të lartë para garave shtesë, ku regjistroi fitoren e pestë radhazi dhe shumë të rëndësishme ndaj Vëllaznimit me rezultat 86:63 (24:11, 28:22, 11:11, 23:19), në javën e 27-të të ProCredit Superligës.



Më i miri te vendasit ishte Jalen Nesbitt me 19 pikë, 11 kërcime e shtatë kërcime, kurse te mysafirët më i miri ishte Antwan Walker me 21 pikë.



Pas 27 ndeshjeve, Golden Eagle Ylli ka 14 fitore e 13 humbje, kurse Vëllaznimi 13 fitore e 14 humbje.