Temperaturat në Kosovë parashihen të arrijnë deri në 30 gradë Celsius

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se të dielën do të mbajë mot i nxehtë dhe me pak vranësira.

Sipas institutit, reshjet e shiu priten të vazhdojnë edhe gjatë natës (19.06.2021), por që dita e diele parashihet me intervale të gjata me diell dhe temperatura që parashihen të arrijnë deri në 30 gradë Celsius.