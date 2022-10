Ten Hag: Nuk kemi marrë ende vendimin për rinovimin e kontratës së De Gea-s

Erik ten Hag ka zbuluar se Manchester United nuk ka vendosur ende nëse do t’i ofrojë David de Gea-s një kontratë të re.

Portieri, i cili bëri paraqitjen e tij të 500-të për United të dielën, ka një marrëveshje deri në fund të sezonit dhe klubi ka një opsion për ta zgjatur atë me 12 muaj të tjerë, por Ten Hag thotë se ata po marrin kohën e tyre përpara se të vendosin lëvizjen e tyre të radhës.

“Ne nuk morëm një vendim për të, por ajo që mund të them është se jam vërtet i lumtur me David De Gea-n si portier”, tha Ten Hag në një konferencë për shtyp të martën.

“Dy paraqitjet e tij të para të sezonit nuk ishin paraqitjet e tij më të mira, por pasi e shihni ai na sjell shumë në departamentin e mbrojtjes, jep stabilitet dhe si person më pëlqen”.

“Unë mund të bashkëpunoj vërtet shumë mirë me të, por fillimisht shkojmë në dimër dhe më pas do të flasim se si të përballemi me situatën”.