Ten Hag: Ronaldo duhet të punojë shumë nëse dëshiron të fitojë vendin e tij si titullar i rregullt

Erik ten Hag i ka dërguar një mesazh Cristiano Ronaldos se ai duhet të punojë shumë për t’u përshtatur me stilin e lojës së trajnerit të Manchester United nëse dëshiron të fitojë vendin e tij si titullar i rregullt.

Ronaldo i tha klubit se donte të largohej për të luajtur në Ligën e Kampionëve, por ka mbetur në Old Trafford përtej afatit kalimtar të verës.

37-vjeçari nisi dy ndeshjet e para të sezonit të United, të cilat i humbën, dhe që atëherë skuadra i ka fituar të tria ndeshjet me të në stol.

Kapiteni i Portugalisë humbi pjesën më të madhe të stërvitjeve parasezonale të United dhe Ten Hag thotë se ai duhet të jetë i gatshëm me pjesën tjetër të skuadrës në mënyrë që të rikthehet në formacionin fillestar.

“Unë do të jem shoku i tij. Ndonjëherë do të jem mësuesi i tij. Kjo varet nga situata”, tha Ten Hag. “Siç e dimë të gjithë, ai nuk ishte në parasezon dhe nuk mund të humbësh parasezonalin. Sidomos loja që ne luajmë, mënyra e lojës nuk është e llojit në krahasim me vitin e kaluar”.

“Kjo varet, dhe kërkon bashkëpunim dhe kërkon pozicionim të caktuar, brenda dhe jashtë posedimit. Dhe gjëja tjetër është fitnesi”, përfundoi Ten Hag.

