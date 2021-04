Thirret seancë urgjente e Kuvendit të Prizrenit lidhur me vendimin për zyrat e partive politike

Partitë opozitare në Prizren po insistojnë që ekzekutimi i vendimit për largimin e tyre nga zyrat aktuale, që janë pronë komunale, të shtyhet. Madje për këtë arsye kanë iniciuar edhe mbajtjen e një seancë urgjente të Kuvendit të Komunës. Kryesuesi i KK-së, Sulltan Badallaj ka bërë të ditur se kjo seancë është konvokuar shkaku i situatës së krijuar lidhur me zyrat e partive politike.

“Me iniciativën e partive opozitare, për shkak të situatës së krijuar lidhur me vendimin për lëshimin e zyrave të partive, është ftuar seanca urgjente e KK-së së Prizrenit, me qëllim që të diskutohet për shtyrjen e ekzekutimit të këtij vendimi”, ka thënë Badallaj.

Komuna e Prizrenit ka njoftuar se mbledhja e KK-së do të mbahet të mërkurën me datë 14 prill me këtë rend dite: “Kërkesë për shtyrjen e vendimit për ekzekutim të largimit nga zyrat partitë politike”.

Javën e shkuar, këshilltarët e partive opozitare patën braktisur mbledhjen e KK-së në shenjë pakënaqësie me konkluzionin e kryetarit të Komunës, me të cilin sipas tyre kërkohet largimi i partive politike nga zyrat që janë pronë komunale. Duke qenë se opozita përbën shumicën në KK-në e Prizrenit, seanca e rregullt pat dështuar në mungesë kuorumi.

Paraprakisht kryetari i Komunës, Mytaher Haskuka, pati theksuar se me këtë konkluzion po zbatohet ligji dhe se nuk mund të ndërmarrë asnjë veprim që bie ndesh me legjislacionin në fuqi. Në atë mbledhje, kryesuesi i KK-së, Sulltan Badallaj pati thënë se në një takim të mbajtur mes përfaqësuesve të partive politike e kryetarit në zyrën e tij ka pas dakordim që për këtë çështje të gjendet një zgjidhje e përbashkët dhe e arsyeshme. Në anën tjetër kryetari i Komunës, Mytaher Haskuka para kuvendarëve pati pohuar se nuk mund ta tërheq konkluzionin, pasi që sipas tij ky akt ka të bëj me zbatimin e ligjit.

Pas dështimit të seancës së rregullt të KK-së, Haskuka pati mbajtur një konferencë për shtyp, ku pati theksuar se KK-ja është bllokuar nga disa kuvendarë që kanë reaguar për shkak se Komuna e Prizrenit po e zbaton Ligjin për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës./KOHA/

