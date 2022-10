Tjetër ekip i madh futet në garë për transferimin e Firmino-s

Sulmuesi i Liverpool-it, Roberto Firmino, ishte një nga futbollistët e shumëkërkuar në afatin kalimtar të verës.

Megjithatë, anglezët nuk hoqën dorë nga braziliani, duke mos e lënë të largohet në ndonjë skuadër tjetër, ku Juventus-i i printe garës.

Tani në garë për shërbimet e 31-vjeçarit ka hyrë edhe Atletico Madrid.

Sipas asaj që raportojnë mediat spanjolle, ekipi i Diego Simeone-s e ka kontaktuar atë të Liverpool-it, duke kërkuar transferimin e sulmuesit e tyre në afatin kalimtar dimëror.

Firmino ka kontratë me Liverpool-in deri në verën e vitit të ardhshëm, derisa rinovimi i saj ende nuk dihet a do të ndodhë, pasi që braziliani nuk shihet si titullar në sulmin e “the reds”, sidomos pas blerjes së Darëin Nunez.

Kështu Atletico shpreson që njëherë të arrijë marrëveshje me brazilianin, pastaj do ta ketë më të lehtë ta bindë Liverpool-in për ta liruar gjatë dimrit, në të kundërtën do ta humbin në verë me parametra zero.

Kujtojmë që Firmino është pjesë e Liverpool-it që nga vera e vitit 2015, kur u transferua nga gjermanët e Hoffenheim për shumën e 41 milionë eurove.

Deri më tani, 31-vjeçari ka luajtur në 338 ndeshje me fanellën e kuqe në të gjitha garat, prej të cilave ka shënuar 104 gola dhe ka asistuar në 77 të tjerë.

Ai gjithashtu numëron edhe 55 ndeshje me kombëtaren e Brazilit, prej të cilave ka shënuar edhe 17 gola.

