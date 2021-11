‘Topi i Artë 2021’ – publikohet lista e më të mirëve nga vendi i 30-të deri tek ai i 11-të

Janë publikuar emrat e parë dhe renditja e tyre në garën e sivjetme për çmimin prestigjioz, Topi i Artë.

Në Paris të Francës sonte (e hënë) zhvillohet ceremonia për çmimin më të madh individual, i cili ndahet nga France Football.

Ndërsa para fillimit të evenimentit është publikuar lista e renditjes nga pozita e 30-të deri në atë të 11-të.

