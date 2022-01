Totaj konfirmon autoritetin e tij mbi drejtorët, përfshirë edhe ata të Nismës

Shaqir Totaj tha sot se është shefi i vetëm i të gjithë drejtorëve komunalë, përfshirë edhe atyre të propozuar nga partneri qeverisës i Nismës Socialdemokrate.

Në një paraqitje para mediave, e cila i pasoi një mbledhjeje të kreut të ri të Komunës së Prizrenit me drejtorët komunalë, Totaj vlerësoi se do të ketë autoritet të madh mbi vartësit e tij.

“Këta janë drejtorë të komunës. Ky është ekip i cili do të punoj për të ardhmen e qytetit pa dallim partie dhe prejardhje. Këta njerëz këtu nuk e kanë asnjë shef jashtë kësaj ndërtese”, u tha Totaj, gazetarëve.

Megjithatë, vlerësimi i kryetarit të ri të Prizrenit nuk vlen në rastet e mundshme të shkarkimit dhe zëvendësimit të drejtorëve të Nismës, bazuar në një deklarim të Zafir Berishës, shefit të Nismës Socialdemokrate në Prizren.

Berisha, i tha Paparacit të mërkurën se ekziston një pajtim mes tij dhe kryetarit të Prizrenit për konsultime para nxjerrjes së vendimeve për shkarkimin apo zëvendësimin e drejtorëve të Nismës.

“Nëse eventualisht ndonjë drejtorë nuk është në përputhje me kryetarin, atëherë ai konsultohet me kryetarin e kësaj partie për të ardhur në përfundim lidhur me shkarkimin e mundshëm”, tha Berisha në një bisedë telefonike për Paparacin.

Megjithatë, ish-zëvendësministri i Punëve të Brendshme tha se nuk e vë në pikëpyetje autoritetin e Totajt si shef i komunës.

“Përndryshe unë nuk e vë në pikëpyetje autoritetin e kryetarit, i cili i ka kompetencat e bazuara në ligj për ushtrimin e detyrës së tij”,

Kësisoj, Berisha tha se askush nga Nisma Socialdemokrate nuk do të ndërhyjë në kompetencat e kryetarit të ri të komunës.

“Procedurat i udhëheq kryetari i Komunës. Normalisht drejtorët dhe shkeljet e tyre ndryshe merr masa kryetari i komunës. Këtë gjë e di, që tre drejtorët e komunës janë njerëz të padjallëzuar, profesionistë dhe të ndershëm”, u shpreh Berisha.

Shefi i ri i Prizrenit, emëroi të martën udhëheqësit e drejtorive komunale. Ndërkaq, të hënën, kreu i ri i Prizrenit emëroi Kujtim Gashin, nënkryetar të komunës.

PDK-ja në Prizren ka lidhur koalicion bashkëqeverisës me Nismën Socialdemokrate dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Nisma do të udhëheq me tri drejtori. /Paparaci.com