Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka reaguar pas aksidentit tragjik që ndodhi sot në Kroaci, ku nga rrokullisja e autobusit të linjës Frankfurt-Prishtinë deri tani raportohet për 10 të vdekur.

Kurti përmes një reagimi në Facebook, ka shkruar se ende nuk kanë konfirmime zyrtare për detajet e aksidentit.

“Ndone?se ende nuk kemi konfirmime zyrtare pe?r detajet, lutemi te? kete? sa me? pak te? vdekur e sa me? shpejt te? she?rohen te? le?nduarit. Ministri ynë i Pune?ve te? Brendshme po niset pe?r Kroaci, nde?rkaq drejt vendit të aksidentit te autostrada e Sllavonski Brodit tashmë është nisur ambasadori yne? në Zagreb”, ka shkruar Kurti.

Postimi i plotë:

