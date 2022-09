Trajneri drogonte dhe më pas i përdhunonte futbollistët – gjithçka e kishte regjistruar në kamera

Një trajner futbolli në Gjermani, në ligat më të ulëta, thuhet të ketë droguar dhe përdhunuar seksualisht të paktën 10 të rinj nga mosha 10 deri në 17 vjeç.

Mediat gjermane raportojnë se për trajnerin 35 vjeçar Sven B., këtë të premte në gjykatën e rrethit të Frankfurtit ka nisur procesi gjyqësor.

Sipas aktakuzës, burri nga distrikti Main-Taunus thuhet se i ka kryer krimet midis 2014 dhe tetorit 2021. Sven B., është në paraburgim që nga dhjetori 2021 dhe deri më tani ka heshtur për akuzat.

Meqenëse viktimat do të duhet të dëshmojnë në qëndrimin e dëshmitarit, një pjesë e madhe e seancës do të zhvillohet me dyer të mbyllura.

Ndër të tjera, Sven B. punoi si trajner të rinjsh në klube të ndryshme në distriktin Main-Taunus dhe në distriktin Groß-Gerau, dhe gjithashtu veproi si trajner përzgjedhës rajonal.

Së fundmi ai u punësua nga SV Ëehen Ëiesbaden.

Skuadra e futbollit të Kategorisë së tretë është ndarë nga trajneri me efekt të menjëhershëm pasi u bënë të ditura akuzat.

Në shumicën e rasteve, Sven B. thuhet se ka përdorur një mashtrim perfid: ai thuhet se ka kontaktuar me viktimat “duke përdorur një identitet të rremë dhe i ka kërcënuar”, sipas prokurorit.

Më pas, u ka ofruar sërish ndihmën e tij me emrin e tij të vërtetë. Në këtë mënyrë ai joshi viktimat në banesën e tij në lagjen Main-Taunus.

Aty mësohet se i kishte droguar të miturit me alkool dhe pika çokollate, të cilat i kishte përzier me pilula gjumi.

Për pasojë, ai mësohet se ka kryer akte seksuale ndaj viktimave. Mësohet se krimet i ka filmuar edhe me celularin e tij dhe kamera të fshehta.

Ai thuhet se ka përdhunuar vetëm një 16-vjeçar 50 herë midis 2016 dhe 2019. I akuzuari rrezikon deri në 15 vjet burg.

