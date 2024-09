Trepça shndrit mbi Yllin

Trepça e ka mposhtur Golden Eagle Yllin me rezultat 77:67 në ndeshjen e dytë të Superligës së Kosovës në basketboll.

Trepça arriti që t’i fitonte të dy çerekët, me një epërsi të përgjithshme në pjesën e parë prej nëntë pikëve, ku rezultati është 44:33.

Në çerekun e parë, Trepça fitoi me gjashtë pikë epërsi, konkretisht me rezultat 23:17, ndërsa me pesë pikë e fitoi të dytin, 21:16.

E, në çerekun e tretë “Minatorët” ishin sërish më të mirë sesa suharekasit, duke e fituar atë me rezultat 20:16.

Të vetmin çerek të cilin e fitoi Ylli ishte i katërti, me rezultat 13:18.

Më i miri në parket për Yllin ishte Brown me 35 pikë të shënuara, nëntë topa të vjedhur e dy asistime, teksa te Trepça u dallua Cambridge me 20 pikë, tetë topa të vjedhur e tri asistime