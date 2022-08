Unikkatil ka paralajmëruar këngën e re.

Përmes një postimi në rrjete sociale, ai ka njoftuar se sot do të lansohet projekti i ri muzikor, ndërsa do të këndojë në Klan Arena.

Lideri i TBA do të jetë pjesë e organizimit nga “Kosova Fighting Series” që sjell MMA Fights, ku edhe do të performojë me hitet e tij dhe këngën që del sot.