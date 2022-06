Votohet në parim Projektligji për Pagën Minimale – nga 170 euro bëhet 250 euro neto

Me 68 vota për, asnjë kundër dhe gjashtë abstenim deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë miratuar në parim Projektligjin për Pagën Minimale.

Projektligji parasheh ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që përcaktojnë shumën e beneficionit në lartësi të pagës minimale, procedurat e caktimit të pagës minimale dhe shkallët tatimore në të ardhurat personale vjetore.

Për këtë ishte debatuar shumë kohëve të fundit, madje edhe ishte organizuar një protestë nga organizatat e dala nga lufta, pasi pensionet e veteranëve nuk ishin përfshirë në Projektligj.

Partia Demokratike e Kosovës e bojkotoi këtë seancë me arsyetimin se po u bëhet e padrejtë veteranëve.

Shefi i Grupit Parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Besnik Tahiri, ka kërkuar tërheqjen e Projektligjit për pagën minimale dhe të ulen e të bisedojnë.

“Kemi kërkuar që ky Projektligj të kthehet në Qeveri, pasi ky Ligj për qëllimin që po ndodh nuk ka kurrfarë ndikimi, në shumicën e sektorit privat, në fakt paga minimale ka arrit tek 250 eurosh. Në kuadër të këtij Ligji largohet një kategori të vendit nga lidhja me pagën minimale. Kërkesa jonë është shumë e thjesht. Kish me qenë profesionale që ky Ligj të tërhiqet nga ministri Hekuran Murati të ulemi e të diskutojmë për ndërlidhjen. Kjo është kërkesë legjitime dhe minimale në raport me krejt debatet dhe çështjet që i kemi ngrit. Nuk ka të bëj me një pozicion as opozitare, as politik por me një koncept të pagës minimale dhe reformës sociale. Të ulemi e të diskutojmë e të ecim tutje. Nëse e aprovojmë këtë ligj bëjmë një gabim shumë të madh”, ka thënë Tahiri.

Në muajin prill, Qeveria e Kosovës kishte miratuar Projektligjin që e cakton pagën minimale në vlerë prej 264 euro bruto ose 250 euro neto, duke larguar tatimin për këtë nivel.

Kurse sindikatat e kishin kundërshtuar këtë vlerë, duke kërkuar pagë minimale mbi 400 euro.

Krahas kësaj, deputetët miratuan edhe Projektligjin për ndarjet buxhetore për Buxhetin e Kosovës për vitin 2022. /Telegrafi/