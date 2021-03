Zyrtare: Kosova nuk stërvitet në stadiumin “Fadil Vokrri”, ky është lokacioni i ri

Përfaqësuesja e Kosovës do të stërvitet në Hajvali dhe jo në stadiumin “Fadil Vokrri” për shkak të reshjeve të mëdha të borës, raporton Insporti.com.

FFK ka njoftuar se është ndryshuar lokacioni dhe ora e stërvitjes.

Stërvitja e paraparë në “Fadil Vokrri” duhej të mbahej në orën 19:00.

“Stërvitja e sotme e Kombëtares së Kosovës do të mbahet në fushën e Kampit Nacional Edukativ në Hajvali në orën 16:00. Ky ndryshim në agjendën e Kombëtares ka ardhur si rrjedhojë e motit të ligë dhe ruajtjes së fushës së stadiumit “Fadil Vokrri. “Stërvitja është e hapur për media 30 minuta!”, thuhet në njoftimin e FFK-së.

Ndeshja e parë do të jetë miqësore me Lituaninë më 24 mars dhe do të zhvillohet në stadiumin “Fadil Vokrri”.

Pas katër ditëve, Kosova do ta zhvillojë ndeshjen e parë kualifikuese të Botërorit “Katar 2022” me Suedinë, ndërsa më 31 mars do të udhëtojë për në Sevilla për t’u përballur me Spanjën. /Insporti.com/