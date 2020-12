Bizneset apelojnë për dekorimin e qendrës së Prizrenit

Anulimi i tenderit për dekorimin e qytetit të Prizrenit me rastin e festave të fundvitit ka nxitur bizneset, por edhe qytetarët, që t’i drejtohen Komunës me thirrjen që ta gjejë një zgjidhje për këtë çështje, brenda një afati të shkurtër kohor. Zyrtarët komunalë kanë pohuar se sivjet do të ketë dekorim, në bashkëpunim me disa biznese vendore dhe me mjetet e një projekti turistik, porse megjithatë, zbukurimi do të jetë simbolik.

Ilir Shala nga komuniteti i gastronomëve të Prizrenit të hënën ka theksuar se dekorimi për fundvit duhet të realizohet sa më shpejt që është e mundur në mënyrë që qytetit t’i jepet frymë, pasi që edhe vizitorët janë mësuar ta shohin zonën historike të zbukuruar në këtë periudhë të vitit. Sipas tij, tenderi për dekorim ka dështuar edhe vitin e shkuar, prandaj dhe u takon organeve përgjegjëse që të bëjnë një zgjidhje, në mënyrë që Prizreni të mos mbetet i zymtë gjatë atmosferës festive.