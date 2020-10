Chisora duket i frikshëm në matjet para luftës me Usyk

Ish sfiduesi për kampion bote në kategorinë e rëndë, Dereck Chisora do të ndeshjet ndaj ukrainasit Oleksandr Usyk këtë të shtunë, transmeton Insporti.

Derek Chisora, i cili më parë kishte luftuar për titullin e kampionit të botës në kategorinë e rëndë ndaj Vitali Klistchko, do të luftojë nesër (e shtunë), ndaj Oleksandr Usyk, në meçin i cili zhvillohet në Britanin e Madhe.

Usyk i cili kalon nga pesha “cruiserweight” në kategorinë e rëndë planifikon të bëhet vetëm boksieri i tretë që të fitojë titullin e kampionit të botës në dy kategoritë.

Gjatë ditës së sotme, të dy boksierët bën matjet e fundit me Chisora që peshoi 115 kg, ndërkohë ukrainasi doli 95 kg.

Chisora gjatë matjes u shfaq i mbuluar me ngjyrë të bardhë me një shkrim në gjoksin e tij që shënonte “Luftë”./Insporti.com/

