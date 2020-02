Fury po e rrezikon jetën ndaj Wliderit

Ish-kampioni i botës në peshën e rëndë në boks, David Haye ka thënë se Tyson Fury po e rrezikon jetën në përballje me Deontay Wilderin.

Haye frikësohet se vendimi i Furyt për të ndërruar trajnerin për përballjen me Wilderin për titullin WBC mund të ketë efekt negativ.

Fury 31-vjeçar ka zëvendësuar trajnerin Ben Davidson në dhjetor me amerikanin Sugar Hill Steward. Mirëpo, Haye ka vlerësuar se ky ndërrim mund të ketë ndikim negativ.

“Po futet në një situatë ku jeta e tij është në rrezik. A do t’i besosh në këtë rast dikujt që të ka bërë gati parashutën 100 herë rresht? Apo do t’i besosh dikujt që nuk di vërtetë se si të bëjë gati parashutën? Duhet të shkosh me atë person me të cilin je testuar nëpër kohë të vështira”, ka thënë Haye përcjell “The Sun”.

Fury dhe Wilder barazuan në meçin e tyre të parë në dhjetor të vitit 2018 në Los Angeles, në të cilën përballje Wilder e rrëzoi dy herë Furyn.

Përballja e dytë mes tyre do të mbahet më 22 shkurt në Las Vegas.