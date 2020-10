Kontrabandim me migrantë në Vërmicë, gjenden pesë të mitur në një veturë

Policia ka arrestuar një të dyshuar dje në Vërmicë, pasi në veturën të cilën po e voziste janë hasur pesë shtetasë të huaj, të mitur.

I dyshuari me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje për 48 orë, ndërsa rasti është nën hetime.

Fsh. Vërmicë, Prizren, 10.10.2020 – 01:30. Raportohet se në veturën me targa vendore të cilën e ngiste i dyshuari mashkull kosovar janë hasur 5 persona meshkuj të mitur shtetas të huaj me të cilët janë duke u marrë njësitë policore. Në lidhje me rastin është njoftuar prokurori i shtetit me vendim të të cilit i dyshuari dërgohet në mbajtje nën dyshimin për kontrabandim me migrantë. Rasti nën hetime.