Kufizohet lëvizja në Prizren

Kryeministri Avdullah Hoti ka prezantuar masat e reja kundër Covid-19.

Ai thotë që është marrë vendimi që nga sonte në ora 21 deri në ora 5 të mëngjesit të kufizohet lëvizja në Prishtinë, Prizren, Ferizaj e Vushtrri.

Ky vendim vije pas shtimit të rasteve te reja me Covid-19, e rritjes së numrit të viktimave.

“Në qytetet ku ka numër te madh do të kufizohet plotësisht lëvizja. Nga Sonte në Prishtinë, Prizren, Ferizaj, Vushtrri. Do te kufizojmë plotësisht lëvizjen nga ora 21 deri në orën 5 në mëngjes. Do të përcjellim pastaj lëvizjet e numrave me infektime”, ka thënë Hoti