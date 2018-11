Gashi zotohet që në vitin 2019 do të bëhet Ligji i veçantë për artistët dhe Ligji i ri për teatrot e qyteteve

Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Gashi në rrjetin social Facebook ka treguar se bashkë me kryetarin e Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka zhvilluar takimin me përfaqësuesit e komunitetit artistik pas vendimit për ngritjen e pagave për 50 përqind për krijuesit, përformuesit dhe punëtorët profesional të trashëgimisë kulturore. Ai ka shkruar se gjatë vitit 2019, do të nxjerrin edhe Ligjin e veçantë për artistët dhe ligjin e ri për teatrot e qyteteve, me qëllim të zgjidhjes së statusit të përhershëm të artistëve kosovarë.

Postimi i plotë i Gashit:

