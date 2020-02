Kurti si kryeministër në Tiranë, takon Ramën, Metën dhe Bashën

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti sot do ta zhvillojë vizitën e parë zyrtare jashtë vendit dhe këtë në Shqipëri.

Top Channel ka siguruar agjendën e kryeministrit, i cili në ora 9 do të takohet me homologun, Edi Rama.

E në këtë takim do të diskutohet edhe për idenë e mini shengenit Ballkanik.

Por, i pyetur nëse do të kërkojë shtyrjen e nënshkrimit të marrëveshjes nga Rama deri në njohjen e Kosovës nga Serbia, Kurti është përgjigjur.

Më Tiranë ai do të takohet edhe me Presidentin shqiptar Ilir Meta, e më pas me kryetarin e Kuvendit, Gramoz Ruçi.

Takime do të ketë edhe me opozitën, me kryetarin e Partisë Demokratike, Lulzim Basha.

Ndërsa nga kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj do ta marrë “Çelësin e Tiranës”.