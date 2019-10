Lidhja Demokratike e Kosovës me rreth 20.11 për qind të votave ka dalë partia e tretë më e votuar në Malishevë.

Në listën e kandidatëve më të votuar në Komunën e Malishevës prin Vjosa Osmani.

Vjosa Osmani, kandidatja për kryeministre ka arritur t’i sigurojë 3339 vota, pasuar nga Avdullah Hoti me 996 vota, Anton Quni me 824 vota, Kujtim Shala me një votë më pak, pra 823, Driton Selmanaj me 717 vota.