Persona të panjohur kanë depërtuar me forcë në një shtëpi në Suharekë, me ç’ rast kanë vjedhur një televizor, si dhe një pistoletë me 134 fishekë, për të cilën viktima posedonte leje valide.

Rastin e ka raportuar një person i cila ishte nën përkujdesjen e shtëpisë./