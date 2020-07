Muzika në fushata politike

“You Can’t Always Get What You Want”, është refreni i hitit të vitit 1968 të “Rolling Stones”, që presidenti amerikan Donald Trump e ka lëshuar në vitin 2016 gjatë fushatës së tij politike – pa autorizimin e grupit të rockut.

Edhe një herë Trump ka qenë duke e përdorur këngën gjatë tubimeve për fushatë politike në fund të qershorit, në vende si Tulsa, Oklahoma, shkruan DW, transmeton KOHA. Organizata “BMI”, që ka të drejtat për muzikën e grupit, ka reaguar duke thënë se do të bëjë padi nëse Trump, i cili përballet me krizë vlerësimi sipas anketave, vazhdon që t’i përdorë këngët e grupit për qëllime personale.

Thuaje me një këngë Deri tani edhe paraardhësit presidencialë të Donald Trumpit po ashtu kanë përdorur këngë të zhanrit “pop” për të shënuar pikë te elektorati i tyre. Nuk ka qenë gjithmonë fokusi te përmbajtja, mirëpo sesa mirë titulli apo refreni përshtatet brenda qëllimeve të tyre elektorale dhe sesa shumë muzika e prek masën.

Këngë të njohura si “We are the Champions” e grupit “Queen” dhe “I Won’t Back Down” nga Tom Petty, me George W. Bush që ka përdorur këngët nga Petty në fushatën elektorale të vitit 2000 dhe Hillary Clinton po ashtu, në vitin 2008. Ai është, po ashtu, edhe në listën e Donald Trumpit.