Mytaher Haskuka: Prizreni duhet të dalë tashmë nga karantina (VIDEO)

Kryetari i Prizrenit Mytaher Haskuka ka thënë se komuna që ai drejton duhet të dalë nga karantina, për shkak se numri i të infektuarve me COVID-19 ka rënë.

“Në Prizren në dy javët e fundit kemi pasë vetëm 19 raste që në përgjithësi mendoj se është shumë, por në krahasim me shumë komuna të tjera renditemi komuna e pestë ose e gjashtë me numrin e rasteve. Prizreni është qyteti i dytë në Kosovë me numrin e banorëve, derisa prej fillimit të pandemisë kemi diku rreth 3,5 persona të infektuar për 1000 banorë dhe me këtë shifër jemi ndër komunat me më së paku të infektuar në krahasim me numrin e banorëve. Me këtë, mendoj se Prizreni duhet të dalë tanimë nga karantina”.

“Në aspektin zyrtar nuk kam bërë kërkesë që Prizreni të dalë nga karantina, por në takimin me kryetarët e komunave e kam potencuar këtë çështje ashtu si edhe në takimin që e kam pasë me Ministrin e Shëndetësisë Armend Zemaj kur ka qenë këtu. Në ditët në vijim do të dërgoj edhe shkresë zyrtare”.

“Kemi numër të lartë të personave të infektuar, por duke e marrë parasysh që në dy javët e fundit kemi vetëm 19 persona mendoj që duhet proporcionalisht me numrin e rasteve aktive të merren masa, prandaj ndalimi i lëvizjes nga ora 22:30 nuk është masa adekuate për Komunën e Prizrenit”.

Haskuka në Edicionin Special në Klan Kosova ka treguar se si është planifikuar që të fillojë mësimi nga 1 shtatori në shkollat e Prizrenit dhe në fshatrat e tij.

“Ne kemi krijuar Task-Forcë që po analizon situatën në secilën shkollë në komunën e Prizrenit. Prizreni ka 76 fshatra dhe 56 shkolla me paralele të ndara, prandaj për secilën shkollë, fshat dhe lagje të qytetit duhet të mendojmë ndryshe”.

“Ne jemi për sistem të kombinuar ku po e zëmë në fshatrat ku ka pak nxënës dhe ku ka ambient të mjaftueshëm për mësim mendoj se do të vazhdojmë me mësimin e rregullt, sepse në aspektin e kualitetit të arsimit mësimi në distancë ka krijuar probleme sidomos te nxënësit e klasës së parë, klasës së gjashtë dhe ata të vitit të parë të shkollës së mesme”.

“Në qytet në disa shkolla kemi numër shumë të lartë të nxënësve ku mund të ketë grumbullim mbi 1000 nxënës mendoj se do të shkojmë me opsionin që vetëm klasat e para, të dyta dhe të gjashta të fillojnë mësimin – ku do të shikojmë mundësinë që të ndahet klasa në dy pjesë nëse ka shumë nxënës dhe me minutazhë të reduktuar të mësimit. Ne jemi për opsionin që nxënësit edhe nëse mbahet mësimi në distancë të takohen me mësimdhënësit një herë në javë”.

Ai ka thënë se Prizreni – që njihet për turizëm – është qyteti më i goditur nga pandemia në anën ekonomike.

“Sivjet pandemia e ka goditur Prizrenin më së shumti nga të gjitha qytetet, sepse Prizreni është qytet i turizmit. Numri i vizitorëve ka qenë gjithmonë shumë i lartë gjatë vikendit, por edhe gjatë ditëve të javës. Pandemia, mungesa e lëvizjes së lirë, mosardhja e diasporës dhe ndalimi i aktiviteteve kulturore ka ndikuar që të kemi shumë pak turisë. Gjendja e hotelerisë është shumë e keqe, derisa ne po mundohemi të shohim mundësitë se si t’i ndihmojmë më shumë”.

“Edhe ‘Dokufesti’ është duke u zhvilluar online, sepse nuk mund të ketë grumbullime të njerëzve në vendet ku janë shfaqur filmat në vitet e kaluara. Vitin e kaluar ka qenë një hulumtim për kohën e ‘Dokufest’ sipas të cilit Prizreni ka pasë 10 milionë të ardhura brenda 10 ditëve sa është mbajtur ‘Dokufesti’ që këtë vit nuk i kemi”.