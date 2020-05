Nga nesër zgjatet orari, kaq orë mund të dilni në rrugë

Nga nesër orari i qarkullimit të qytetarëve do të ndryshojë. Sipas vendimit të ri të qeverisë, qarkullimi do të lejohet dy herë në ditë nga dy orë, sipas shifrës së parafundit të letërnjoftimit.

Edhe sot qytetarët do të lëvizin dy herë nga 90 minuta deri në zbatimin e rregullave të fazës së dytë, që fillon nesër (18 maj).

Orari i ri i qarkullimit i cili do të zbatohet nga dita e hënë pritet të publikohet së shpejti nga Ministria e Shëndetësisë.

Faza e dytë e lehtësimit të masave do t’i hapë edhe disa biznese në vend të cilat fillojnë veprimtarinë e tyre pas dy muajsh të mbyllura.

Me këtë datë do të të fillojnë punën edhe floktarët, dentistët, fizioterapeutët, hapet edhe tregu me pakicë, tregu i gjelbër, gastronomia ( merr me vete), qendrat e thirrjeve, Muzetë dhe Galeritë.

Sipas planit të Qeverisë, me fillimin e implementimit të fazës së dytë me 18 maj, do të fillon qarkullimi i transportit hekurudhor dhe transportit urban e ndërurban, por me leje të veçantë.

Aktualisht në Kosovë janë gjithsej 978 raste me koronavirus, me 713 të shëruar dhe 29 të vdekur