Një jetë “La Viola” merr fund, Chiesa transferohet në Manchester

Talenti italian, Federico Chiesa, do të transferohet në Premier League. Më konkretisht, 22 vjeçari duket se është shumë pranë akordit me Manchester United, me “Djajtë e Kuq” që do të paguajnë 53 milion euro për kartonin e tij.

Chiesa ka një jetë që mbron ngjyrat e Fiorentinës, pasi i është bashkuar akademisë së klubit që në vitin 2007. Në 2016-ën, anësori i sulmit debutoi me skuadrën e parë dhe që nga ajo kohë, është një ndër asetet më të mëdha të klubit.

Fiorentina do të pranojë ofertën e Manchester United, ndërsa drejtuesit e ekipit anglez duket se nuk kanë arritur dot te firma e Jadon Sancho, duke zgjedhur Chiesan si alternativë më të lirë.