Pasi vdes, një person nga Malisheva konfirmohet pozitiv me Covid-19

Komuna e Malishevës ka bërë të ditur se një person i cili ka vdekur dhe është varrosur, sot ka dalur pozitiv me virusin Covid-19.

“Sot në territorin e Komunës së Malishevës, janë regjistruar 7 raste të reja me covid-19, por njëri prej tyre është person i vdekur, i cili është varrosur sot, dhe po sot është konfirmuar me Covid-19. Të dhënat janë të konfirmuara nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, në komunikimin e rregullt me Komunën e Malishevës, si dhe në kontaktet direkte me familjet e prekurve”, është thënë nga kjo komunë.

Përndryshe, sipas Komunës së Malishevës, rastet e regjistruara sot me Covid vijnë nga këto vendbanime: 2 raste në Bubavec, 2 raste në Carrallukë, 1 rast në Kijevë dhe 1 rast në Malishevë.

“Gjendja e përgjithshme me covid-19 në Komunën e Malishevës, është kjo: gjithsejtë të prekur me Covid-19 janë regjistruar 360 persona, prej tyre 264 janë shëruar, 26 kanë vdekur dhe aktiv me covid-19 janë edhe 70 persona”, kanë thënë ata.

Një rast i njëjtë si ky, ka ndodhur dje edhe në Mitrovicë.

Trupi i pa jetë i një 84-vjeçari ka qëndruar për gati 6 orë në dhomën e njëjtë me pacientët e tjerë në Spitalin e Mitrovicës “Sami Haxhibeqiri”. Pas vdekjes, ai kishte rezultuar pozitiv me Covid-19.