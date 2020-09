15 RASTE AKTIVE TË MËSIMDHËNËSVE ME COVID-19 NË PRIZREN

15 RASTE AKTIVE TË MËSIMDHËNËSVE ME COVID-19 NË PRIZRENDrejtori i QRSHP në Prizren, prof.dr Fadil Kryeziu, njofton se në komunën e Prizrenit aktualisht janë 15 raste aktive të mësimdhënësve të infektuar me Covid-19, përkudnër trendit të rënies së rasteve në përgjithësi të të infektuarve, njofton ai. Sipas tij, deri më tani janë testuar rreth 300 mësimdhënës të komunave të Regjionit të Prizrenit, ndërsa jemi duke u angazhuar maksimalisht në monitorimin sa më të suksesshëm të gjendjes fal edhe bashkëpunimit me Drejtoritë Komunale të Arsimit. Ju ftojmë të ndiqni intervistën e plotë me drejtorin, Fadil Kryeziu.

