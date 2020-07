Prizreni pa çerdhe publike, OJQ-të të shqetësuara rreth çmimit (Video)

Prizreni prej vitesh nuk ka asnjë çerdhe publike. Autoritetet lokale kanë paralajmëruar se me fillimin e vitit të ri shkollor do të nisë punën çerdhja e parë publike, afër shkollës “Lekë Dukagjini”. Por përfaqësuesit nga opozita kritikojnë menaxhmentin e Komunës, duke theksuar se investimet në këtë projekt kanë nisur për çerdhe publike dhe jo për kopsht me bazë në komunitet.

Shefi i grupit të këshilltarëve të AAK-së, Ilir Baldedaj, ka theksuar se qeveria komunale i nis projektet pa vizion të qartë dhe si rezultat, ato devijojnë nga qëllimi fillestar, raporton KOHA.

“Fatkeqësisht një projekt e ka filluar si çerdhe publike dhe tani është shndërruar në kopsht, sepse nuk mund të flasim të investosh paranë publike e pastaj të caktosh një kosto për 80 euro për një fëmijë që shkon në kopsht, sepse edhe në sektorin privat është i njëjti çmim. Cila është arsyeja që taksat e qytetarëve të investohen në atë objekt e përsëri qytetarët të paguajnë njëjtë si në kopshtet private”

Ndërsa kryetari i Komunës së Prizrenit, Mytaher Haskuka, ka sqaruar se opsioni i çerdhes publike me bazë në komunitet ka ardhur si rezultat i mosaprovimit të kërkesës nga Ministria e Arsimit për staf shtesë.

“Në dy vitet e kaluara ne kemi kërkuar kode shtesë nga Ministria e Arsimit. Kjo nuk është bërë. Pasi nuk është bërë po shkojmë me opsionin e çerdhes publike me pjesëmarrje të komunitetit, prandaj dhe i kemi pagesat”.

Sipas tij, fëmijët që vijnë nga familjet me asistencë sociale, fëmijët me nevoja të veçanta, fëmijët e braktisur apo pa përkujdesje prindërore, fëmijët që kanë vetëm një prind dhe fëmijët e veteranëve do të lirohen nga pagesa.

“Pasi nuk kemi kode buxhetore që vijnë për pagesën e stafit duhet të bëjmë bashkëfinancimin e pagesës së stafit, prandaj është paraparë 80 euro për një muaj për një fëmijë, ku përfshihen të gjitha shpenzimet, nga ushqimi deri te shpenzimet e tjera”.

Megjithëkëtë, aktivistë të shoqërisë civile kanë vlerësuar se edukimi i hershëm në Prizren është në rrugën e dështimit, pasi që thirrja e DKA-së është hapur për fëmijët 3 deri në 5 vjeç dhe jo edhe për grupmoshat nga 0 deri në 3 vjet, derisa me çmimin prej 80 eurove, sipas tyre, nuk ka logjikë të thirren në institucion publik.