Shuhet Kujtim Prodani

Kantautori i njohur shqiptar, Kujtim Prodani, i shtruar prej disa ditësh në spital, humb betejën me koronavirusin, si pasojë e komplikacioneve.

Lajmin se ndodhej i shtruar në spital i prekur nga koronavirusi, Prodani e dha vetë ndërsa postoi në rrjete sociale foto nga shtrati i spitalit me maskë oksigjeni, ndërsa e konsideronte virusin, një flamë të keqe, ‘flamë’ e cila i mori jetën.

Kush ishte Kujtim Prodani:

Në Nëntor 2003, Kujtim Prodani merr pjesë në Kënga Magjike 2003 me këngën “I Am From Tirana”. Në Dhjetor 2003, Kujtim Prodani merr pjesë në Festivali i 42-të në RTSH me këngën “Ju Te Dashurat E Mia”.

Në Dhjetor 2004, Kujtim Prodani merr pjesë në Festivali i 43-të në RTSH me këngën “Ndryshe E Shikoj”. Në vitin 2005, Kujtim Prodani publikon albumin “I Am From Tirana”.

Në Dhjetor 2005, Kujtim Prodani merr pjesë në Festivali i 44-të në RTSH me këngën “Theva Kokën Si Pa Dashur”.

Në Dhjetor 2006, Kujtim Prodani merr pjesë në Festivali i 45-të në RTSH me këngën “Kjo Është Jeta”.

Në Dhjetor 2008, Kujtim Prodani merr pjesë në Festivali i 47-të në RTSH me këngën “Nostalgji”, në bashkëpunim me Joe Artid Fejzo.

Në vitin 2009, Kujtim Prodani publikon albumin “Me Sytë Nga Dera”.

Më datë 15 Maj 2010, Kujtim Prodani & Evis Mula publikojnë videoklipin “Si U Beme Keshtu Mikja Ime”. Me këtë këngë, Kujtim Prodani & Evis Mula marrin pjesë në Netët e Klipit Shqiptar 10 në vitin 2011.

Në Dhjetor 2010, Kujtim Prodani merr pjesë në Festivali i 49-të në RTSH me këngën “Ti Ishe Kryeveper”.

Në Nëntor 2011, Kujtim Prodani merr pjesë në Kënga Magjike 2011 me këngën “Rrebelja”.

Në Qershor 2011, Kujtim Prodani merr pjesë në Top Fest 8 me këngën “Miremengjes Pa Stres”.

Në Dhjetor 2011, Kujtim Prodani merr pjesë në Festivali i 50-të në RTSH me këngën “Digjem”.

Më datë 18 Mars 2013, Kujtim Prodani publikon videoklipin “Shpirt I Trazuar”.

Në vitin 2013, Kujtim Prodani publikon albumin “Shpirt I Trazuar”.

Në Mars 2014, Kujtim Prodani, Sajmir Cili & Anita Take marrin pjesë në Kenga Ime 2014 me këngën “Turkesha”.

Në Mars 2014, Kujtim Prodani merr pjesë në Kenga Ime 2014 me këngën “Beqaria”.

Më datë 3 Dhjetor 2015, Kujtim Prodani publikon videoklipin “Kemish’ E Fundit Xhepa Nuk Ka”.

Në Shtator 2016, Kujtim Prodani merr pjesë në Kënga Magjike 2016 me këngën “Taksi Sonte S’dua”.

Më datë 6 Mars 2017, Kujtim Prodani publikon videoklipin “Floket S’me Jane Zbardhur Nga Mosha”.

Më datë 16 Maj 2017, Kujtim Prodani publikon videoklipin “Lek Lek”.

Më datë 14 Mars 2018, Kujtim Prodani publikon videoklipin “Prefiksi 5”.

Më datë 25 Qershor 2018, Kujtim Prodani publikon videoklipin “Toke E Xanun”.

Më datë 22 Dhjetor 2018, Kujtim Prodani publikon videoklipin “Babela”. Muzika e këngës u punua nga Kujtim Prodani. Me këtë këngë, Kujtim Prodani merr pjesë në Festivali I 57-Të Në Rtsh në vitin 2018.

Në Dhjetor 2018, Kujtim Prodani merr pjesë në Festivali I 57-Të Në Rtsh me këngën “Babela”. Prodani rikthehet pas shtatë vitesh mungesë me një baladë pop me karakter narrativ, muzikuar prej tij dhe me tekst të Agim Xhekës, të titulluar “Babela”. “Kush nuk ka ngacmuar shoqen e bankës në klasë të tetë, nuk ka kuptuar asgjë nga tetëvjeçarja.” – e përshkruan kantautori mesazhin e këngës.

Më datë 25 Maj 2019, Kujtim Prodani publikon videoklipin “Mikesha”.

Më datë 31 Tetor 2019, Kujtim Prodani publikon videoklipin “Xhelozia”, në bashkëpunim me Sajmir Çilin.

Në vitin 2020, Kujtim Prodani publikon albumin “Prodan”.

Më datë 21 Shkurt 2020, Kujtim Prodani publikon videoklipin “Hej Mik”.