Virologu italian jep shpresë: S’ka valë të dytë të Covid-19

Bota po përballet me një luftë të egër me pandeminë e Covid-19 dhe frika për një valë tjetër në vjeshtë është e madhe. Virologu italian, Fabrizio Pregliasco i Universitetit Vita-Salute i San Raffaele është shprehur optimist se nuk do të ketë valë të dytë të koronavirusit.

”Unë isha dhe mbetem optimist, vala e dytë nuk do të arrijë, por duhet të punojmë fortë në mënyrë që ta mbajmë në kontroll. Deri më tani ne kemi treguar se jemi të aftë ta kontrollojmë pandeminë por si qytetarë duhet të angazhohemi e të bëjmë gjithçka që është e nevojshme”.

Ai shton se gjithçka do të varet nga monitorimi i rasteve të reja dhe kujdesi që do të tregojnë qytetarët. Për më tepër, ai ka folur edhe në lidhje me rikthimin e nxënësve në shkollë, ku ka thënë se edhe pse fëmijët kanë më shumë imunitet ndaj sëmundjes vdekjeprurëse, rihapja e shkollave do të jetë një test stresi për të gjithë.