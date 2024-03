14 kërkesat e Policisë/ Ministri Sveçla do të takohet sot pasdite me Sindikatën

olicia e Kosovës nga fillimi i muajit dhjetor të 2023-tes janë duke pritur për një përgjigje nga Qeveria për 14 kërkesat e tyre.

Lidhur me këto kërkesa sot kryesindikalisti i Policisë, Imer Zeqiri do të takohet me ministrin e Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla.

Takimi pritët të mbahet pasdite, thotë Zeqiri për Front Online.

Ai tha se presin që do të ketë lëvizje karshi kërkesave që kanë.

“Sot pasdite pritët të mbahet takimi me ministrin Sveçla, jemi duke pritur në çdo moment për thirrjen në takim. Ne jemi dakorduar me i vendosë prioritet e policëve, shpresoj që duhet të ketë ndonjë lëvizje për kërkesat e policëve. Pas takimit do ju njoftojmë për detaje”, tregoi Zeqiri.

Këto janë 14 kërkesat e Policisë për Qeverinë: