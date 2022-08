Qendra e Mjekësisë Familjare në Prizren ka pranuar 12 mjekë të rinj.

Drejtori I QKMF-së, Xhevat Elezkurtaj tha se këta mjekë do t’i mbulojnë shërbimet në të gjitha qendrat e mjekësisë familjare.

“Mungesa disamujore me mjekë nga sot do të zbutet me pranimin në punë të 12 mjekëve të rinj, të cilët do të mbulojnë shërbimet shëndetësore në të gjitha qendrat e mjeksisë familjare”,tha Elezkurtaj./PrizrenPress.com/